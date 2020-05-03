«Больницы переполнены!»: Татьяна Васильева поразилась масштабу пандемии в Москве

Актриса Татьяна Васильева в Instagram поделилась деталями своего лечения. У звезды сериала «Сваты» подозревают коронавирус. Ей уже поставили диагноз двусторонняя пневмония.

По словам актрисы, в течение нескольких дней у нее незначительно поднималась температура. Первое время она не обращала на это внимание. Лишь когда началось жжение в глазах — забеспокоилась. В итоге она вызвала бригаду врачей скорой помощи и поехала в больницу.

«И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий». Татьяна Васильева

Сейчас у Васильевой официальный диагноз – двусторонняя пневмония. Поражение легких не сильное, поэтому она будет проходить лечение в домашних условиях. Тест на коронавирус она сдала. Его результаты будут известны через несколько дней. Как сказала звезда, она не ходила в гости, но при этом регулярно выбрасывала мусор и посещала магазины. Сейчас она понимает, что пандемия – это совсем не шутки, как кому-то до сих пор кажется.

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Отметим, что количество больных коронавирусом в мире давно перевалило за отметку в два миллиона человек. В России больше ста тысяч человек, у которых официально подтверждена эта инфекция. Во всех странах мира отменены все развлекательные мероприятия и концерты. Многие артисты терпят убытки от отмены своих концертов. Скорее всего, раньше осени культурные мероприятия в России проводиться не будут.