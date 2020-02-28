Как Татьяна Васильева сама повела в ЗАГС первого мужа и случайно расписалась со вторым

28 февраля – день рождения актрисы Татьяны Васильевой. Ее манеру играть не спутаешь ни с какой другой, она запоминается зрителю даже в самом маленьком эпизоде. А прославилась Васильева после роли Сусанны в фильме «Самая обаятельная и привлекательная».

За плечами Татьяны Григорьевны – два официальных брака и немалое количество романов. Ее внимания добивались самые красивые мужчины страны. Однако ее личную жизнь нельзя назвать счастливой и безоблачной.

Первому мужу сама предложила пойти в ЗАГС

Поступив в Школу-студию МХАТ, Татьяна Ицыкович (ее девичья фамилия) сразу же влюбилась в однокурсника — Анатолия Васильева, будущую звезду фильма «Экипаж». Он отличался невероятным обаянием, и вокруг него постоянно вились девушки.

Однако решительную Татьяну это не остановило. Она взяла дело в свои руки: поджидала понравившегося парня у подъезда, признавалась ему в любви, не сводя с него восторженных глаз. Несколько раз, говорят, даже подралась с соперницами.

Васильев и сам был неравнодушен к харизматичной студентке, но его ошеломил такой натиск. И, когда Татьяна предложила ему пожениться, он не стал отказываться.

Свадьба получилась скромной, но запомнилась присутствующим происшествием: невеста, вставая из-за стола, сделала неловкое движение и опрокинула его. Дурное предзнаменование? Случайность?..

Любовный треугольник по-театральному

Казалось, вот оно, счастье: Татьяна добилась любви желанного мужчины, вышла за него замуж, родила сына, которого назвали Филиппом…

Только вот ее неугомонная душа не знала покоя — в ней таились страсти и скоро они вырвались наружу. Это произошло, когда в театр пришел новый актер — Георгий Мартиросян.

Васильева потеряла голову — она снова влюбилась! Да так, что искры летели. Это стало ясно окончательно, когда им с Мартиросяном довелось играть влюбленных в одном спектакле.

Не желая обманывать мужа, Татьяна призналась ему во всем, собрала вещи и ушла вместе с маленьким сыном. Анатолий Васильев был поражен: он никак не ожидал, что девушка, которая так страстно его добивалась, однажды разлюбит.

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Расписались, чтобы поселиться в одном номере

Мартиросян тоже ушел из семьи — чувства оказались взаимными. Влюбленные поехали отдыхать на юг, но их наотрез отказались селить в одном номере: нет штампа в паспорте!

Один из местных жителей подсказал им решение проблемы: они поехали в маленькое абхазское село, где в местном ЗАГСе их без проблем зарегистрировали.

Так что вечером того же дня молодожены гордо предъявили гостиничному администратору паспорта со свеженькими штампами и заселились в номер, не веря своему счастью.

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Чуть не бросилась с балкона

А страсти в жизни Васильевой не утихали. Спустя три года она забеременела, но тут ей стало известно о том, что муж ей изменяет.

Это известие чуть не стало роковым для актрисы: она настолько тяжело переживала интрижку Мартиросяна, что собиралась покончить с жизнью, бросившись с балкона 14-го этажа.

Остановила лишь мысль о маленьком сыне и еще не рожденной дочке. Впрочем, потом выяснилось, что ничего серьезного у Мартиросяна на стороне не было, и в семье вновь восстановились любовь и взаимопонимание. Супруги вместе растили детей — теперь у них появилась еще и маленькая дочка Лиза.

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Главное — дети и внуки

И все же с Мартиросяном они развелись — его восточная кровь то и дело толкала мужчину на новые связи. А самой Васильевой приписывали романы с многими интересными мужчинами — Никасом Сафроновым, Станиславом Садальским…

Как бы там ни было, только вот уже много лет эксцентричная, взбалмошная, внезапная, самая обаятельная и привлекательная Татьяна Васильева живет одна.

Главное в ее жизни — дети и внуки, а еще, конечно же, любимая работа.

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем подольше оставаться такой же молодой, интересной, смелой и неожиданной!