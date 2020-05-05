«Улыбашка еще та»: Костенко запечатлела трехмесячную дочку в розовом комбинезоне

Анастасия Костенко в 2018 году стала женой Дмитрия Тарасова. Футболист увлекся эффектной брюнеткой сразу после расставания с Ольгой Бузовой. Мало кто верил, что его роман окажется серьезным. Влюбленные обвенчались, и в тоже году у них родилась дочь Милана. А в феврале этого года у них появился второй ребенок — еще одна девочка, Ева. Несмотря на разные слухи, спортсмен проявляет к жене внимание и заботу.

По словам Костенко, она всегда мечтала о погодках. Девушка быстро привыкла к тому, что теперь она мама двух дочерей. Ко всему прочему, модель за считанные недели вернулась в форму. Даже на карантине она устраивает тренировки, а иногда составляет компанию мужу в собственном спортзале. Анастасия любит женственные образы и часто подбирает наследницам наряды в стиле family look. А 5 мая она облачила наследницу в розовый комбинезон и украсила ее голову бантом в тон по случаю маленькой даты — 3 месяца со дня рождения.

Сама Костенко в укороченной футболке продемонстрировала талию и подтянутый живот. Она позировала с малышкой на руках.

«Ровно три месяца с нами живет такая крошечка, сладенькая, нежная и ароматная, как ватрушечка. Наша Ие. Я так переживала, что Ева не даст мне спать, тем более все твердили, что второй ребенок — полная противоположность первого, и знаете что? Ева нас тоже осчастливила спокойными ночами. Колики дали о себе знать раз 7, но я не знаю, что помогло больше: наше спокойствие, капли или пробиотики. Евочка — улыбашка еще та. Ест по требованию, и я умудряюсь ежедневно пополнять запасы в морозилке», — рассказала молодая мама.

Она поделилась, что девочка набрала три килограмма и теперь весит почти шесть с половиной килограммов. Старшая наследница теперь почти не сидит на руках у мамы. По словам модели, девочка любит свою сестру, любит ее качать и общаться с ней. А вот спит Милана уже в своей комнате.

Поклонники восхитились трогательными фото. Некоторые позавидовали фигуре Костенко. «Какие куклы», «Живот такой плоский», «Копия вас», «Такая сладенькая», — прокомментировали пост подписчики.