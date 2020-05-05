«Еще одна попытка»: Джиган продолжает публиковать семейные фотоархивы

Известно, что Оксана Самойлова подала на развод еще в апреле, рэпер пытается разжалобить супругу.

Вернувшись из клиники домой, скандальный рэпер вернулся и в соцсети. Он активно начал публиковать фото и видео, однако его тактика заметно поменялась. Теперь это контент раскаивающегося и пытающегося заслужить прощение супруга.

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Накануне он довольно уверенно заявил, что никуда не отпустит свою жену, и опубликовал совместное фото времен счастливого супружества. Однако Оксана Самойлова тут же отсекла все надежды и намерения одним комментарием «Сорян, Вась». Но Джиган не намерен останавливаться и спешит загладить свою вину новой публикацией.

«Позитивные вибрации», — подписал артист фото. На снимке пара счастливо обнимается, и рядом две старших дочки – Ариела и Лея. Некоторые подписчики поспешили с выводом, что семья воссоединилась, однако большинство внимательных фолловеров заметили подвох:

«Это же старая фотография», «Старые фотки постит, типа, все норм», «Архивные фотографии», «Еще одна хорошая попытка…», «Интересно, с кем разводится Оксана?! У Дениса все хорошо. Семейная идиллия», — посмеялись некоторые в комментариях.

Пока еще супруги живут вместе. Но Самойлова непреклонна: она подала на развод 20 апреля. Напомним, что у пары четверо детей. И желание развестись с мужем многодетная мать изъявила спустя два месяца после рождения малыша Давида. Причиной стало неадекватное поведение артиста и употребление им запрещенных препаратов.