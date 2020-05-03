Оксана Самойлова поделилась ночным видео из своей спальни, в которой не оказалось Джигана

Судя по всему, модель пока не пускает рэпера в общую постель.

Модель Оксана Самойлова, которая простила своего супруга рэпера Джигана после его неадекватного поведения и многочисленных измен, в сторис Instagram опубликовала домашнее видео.

Сначала модель показала, как заботится о своем трехмесячном сыне Давиде. Он, напомним, был рожден в Америке. Заботливая мать искупала ребенка. «Купаться пойдешь, человек. Какая у нас модная прическа. Накупался. Чистенький, красивенький Давидик. Постоянно смотришь в камеру и замираешь. Что ты понимаешь?» — спросила модель, обращаясь к своему сыну.

Затем Самойлова опубликовала кадры видеозаписи из спальни. На них можно увидеть ее большую кровать. При этом рядом с моделью находится ее дочь Лея, а вот Джигана поблизости нет. Судя по всему, несмотря на перемирие пока еще модель мужа полностью не простила. Возможно, он расположился в другой комнате в их большом доме.

больше по теме Оксана Самойлова простила Джигана и забрала его домой из реабилитационного центра Рэпер почти месяц вымаливал прощения у своей супруги.

«Лея решила, что будет рок-звездой. Это ее предназначение», — сказала модель, когда находилась в спальне с ребенком.