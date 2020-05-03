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Оксана Самойлова поделилась ночным видео из своей спальни, в которой не оказалось Джигана

Судя по всему, модель пока не пускает рэпера в общую постель.

Оксана Самойлова поделилась ночным видео из своей спальни, в которой не оказалось Джигана
Самойлова пока не простила полностью Джигана/http://globallookpress.com/

Модель Оксана Самойлова, которая простила своего супруга рэпера Джигана после его неадекватного поведения и многочисленных измен, в сторис Instagram опубликовала домашнее видео.

Сын Джигана и Самойловой Давид. Фото
Самойлова искупала сына/https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Сначала модель показала, как заботится о своем трехмесячном сыне Давиде. Он, напомним, был рожден в Америке. Заботливая мать искупала ребенка. «Купаться пойдешь, человек. Какая у нас модная прическа. Накупался. Чистенький, красивенький Давидик. Постоянно смотришь в камеру и замираешь. Что ты понимаешь?» — спросила модель, обращаясь к своему сыну.

Дочь Джигана Лея. Фото
Самойлова не пускает Джигана в общую кровать/https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Затем Самойлова опубликовала кадры видеозаписи из спальни. На них можно увидеть ее большую кровать. При этом рядом с моделью находится ее дочь Лея, а вот Джигана поблизости нет. Судя по всему, несмотря на перемирие пока еще модель мужа полностью не простила. Возможно, он расположился в другой комнате в их большом доме.

«Лея решила, что будет рок-звездой. Это ее предназначение», — сказала модель, когда находилась в спальне с ребенком.

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