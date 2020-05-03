«Я подаю на развод»: Оксана Самойлова сдержала слово

Оксана Самойлова официально подала на развод с рэпером Джиганом, сообщает «Комсомольская правда». Спустя два месяца после рождения четвертого ребенка, Оксана Самойлова изъявила желание развестись с мужем. Причиной послужило неадекватное поведение артиста и употребление им запрещенных препаратов.

«Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему», — написала многодетная мать.

20 апреля 2020 года суд зарегистрировал исковое заявление Оксаны, в котором ответчиком является Денис Устименко. Это настоящее имя музыканта.

Поклонники до последнего надеялись, что Оксана простит вернувшегося из рехаба мужа. Многие строили догадки, что разлад в семье всего лишь спектакль, чтобы привлечь больше подписчиков и разговоров вокруг супругов. Но опубликованная на сайте «КП» фотография заявления Самойловой разрушила надежды поклонников.

По данным адвокатов после развода Оксана Самойлова, как мать четверых детей, может претендовать на большую долю совместно нажитого имущества и дохода семьи. Ранее она уже говорила, что собирается остаться жить в загородном доме стоимостью 140 миллионов рублей. Более того, развод принес Оксане еще большую популярность и девушка получает большие доходы от рекламы в соцсети, а также от онлайн-магазина одежды.