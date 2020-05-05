Беременная Шубская продемонстрировала фигуру в бикини на последних сроках беременности

Александр Овечкин уже четыре года состоит в браке с дочерью актрисы Веры Глаголевой — Анастасией Шубской. Вскоре после пышной свадьбы влюбленные стали жить в США, так как там спортсмен тренируется. А в 2018 году у них родился первенец — сын Сергей. А недавно супруги с радостью объявили, что снова ожидают пополнения. В феврале состоялась традиционная вечеринка в честь будущего малыша. Тогда стало известно, что у пары снова будет мальчик.

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Из-за пандемии коронавируса в США был введен режим карантина. Еще в марте Овечкин закупил продуктов и самоизолировался с семьей в своем особняке. Так как у них есть свой тренажерный зал, участок, где можно бегать и играть, то супруги каждый раз находят, чем заняться. Шубская покидает дом только в том случае, если ей нужно к врачу. Влюбленные вместе тренируются и заботятся о сыне. Но теперь избранница хоккеиста находится на последних сроках беременности, поэтому стала менее активной.

Накануне Овечкин решил поплавать в бассейне с сыном. Они сначала плескались в воде, а потом спортсмен стал показывать наследницу красивый вид на природу. В это время Шубская в черном бикини принимала солнечные ванны. Она запечатлела себя в купальнике. Поклонники удивились тому, как девушке удается хорошо выглядеть даже в интересном положении.

К слову, многие знаменитости отказались от маникюра в период самоизоляции. А вот Анастасия не растерялась. Она сама себе обновила маникюр, сделав нежные ногти в пудровых тонах. Напомним, что недавно в звездной семье случилось горе. Шубская сообщила, что умер ее дедушка Векслер Юрьевич.