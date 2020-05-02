«Полтинник должен превзойти»: Шубская и Овечкин почтили память дедушки трогательными видео

Беременная Анастасия Шубская и Александр Овечкин почтили память дедушки трогательными видео. Напомним, о трагедии в собственной семье 26-летняя актриса и модель рассказала накануне, 1 мая. Она отметила, что Юлий Ефимович ушел из жизни на 92 году жизни из-за коронавируса: организм не справился со стремительным распространением болезни. Потеря главы семьи стала большим ударом для всех родственников, к тому же, до недавнего момента, мужчина чувствовал себя хорошо и ждал появления еще одного правнука.

В память о дедушке Настя разместила на личной странице в Instagram несколько архивных видео. Так, на первом Юлий Ефимович, сидя в ресторане, созванивается с Овечкиным, который только что установил очередной рекорд на льду.

«Слушай, Саш, я следил за вашей последней игрой! Расцениваю твою шайбу как подарок на мой юбилей. От души тебя поздравляю, это вообще, конечно, рекорд! В этой регулярке ты полтинник должен превзойти. Я все твои игры обязательно смотрю», — с улыбкой отметил мужчина.

Уже на следующем видео бодрый Юлий Ефимович с особой нежностью в глазах нянчит маленького Сережу. Мужчина качает малыша на коленках и даже дает ему пощупать щетину на щеках.

«Дед чужой, у деда борода, да?», — сюсюкается он с малышом. Увиденное вызывает слезы даже у самых стойких.