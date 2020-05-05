«Карантин повлиял на внешность»: Анне Нетребко посоветовали худеть

Оперная звезда Анна Нетребко поражает не только своим голосом и артистическим талантом. Певица – великолепный кулинар, и ее поклонники прекрасно об этом знают.

Артистка часто выкладывает фуд-посты в своем Instagram, рассказывая, как она приготовила то или иное блюдо. Наряду с легкими салатиками среди рецептов частенько встречаются и весьма калорийные. Например, недавно она рассказала, как сделать в домашних условиях аппетитные куриные ножки с картофелем и грибами.

Особенно часто подобные посты стали появляться в Instagram Нетребко в период карантина. И, хотя сейчас режим в Австрии (а именно здесь живет звезда) стал постепенно ослабляться, привычка готовить осталась. Некоторым фолловерам звезды даже показалось, что Анна из-за этого несколько поправилась.

«Мадам, срочно сесть на диету и худеть. Карантин повлиял на внешность!» — к примеру, сделал замечание Анне некий Владимир. «Иди ты», — ответила на это певица.

Этот короткий диалог развязал горячий спор о фигуре оперной дивы и мужчинах, которые смеют озвучивать подобные высказывания. Большинство все-таки сошлось во мнении, что поступать так не очень достойно. Да и каждый имеет право на пару лишних кило в самоизоляции, это практически неизбежно.