«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

«Магазины открыли!»: Нетребко похвасталась новыми туфельками со стразами

В Австрии облегчили карантинный режим.

«Магазины открыли!»: Нетребко похвасталась новыми туфельками со стразами
Анна Нетребко. Фото: Global look press.

Большая модница оперная дива Анна Нетребко вздохнула с облегчением: наконец-то правительство Австрии, где она живет, позволило открыться некоторым непродовольственным магазинам. Результатом своего первого послекарантинного шопинга она похвасталась в Сети.

По данным издания Deutsche Welle, в Австрии открылись компактные магазины площадью до 400 кв. м, которые разрешено посещать в масках и на безопасном расстоянии друг от друга. Остальные торговые предприятия, а также салоны красоты начнут работать в этой стране с начала мая. С середины мая там планируют открыть рестораны, отели и школы.

Российская певица Анна Нетребко поспешила вырваться из дома в магазины одежды и совершить свой первый послекарантинный шопинг. Звезда приобрела туфли-лодочки с острым мысом на низком каблуке, инкрустированные стразами.

«Магазины открыли!» — с восторгом сообщила она в Сети.

Новые туфельки Нетребко. Фото
Новые туфельки Анны Нетребко. Фото https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новости
Loading...