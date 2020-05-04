«Все очень просто!»: Нетребко рассказала, как приготовить вкусные куриные ножки с грибами

Также оперная певица предложила к этому блюду сделать зеленое овощное пюре.

Анна Нетребко поделилась со своими подписчиками очередным кулинарным изыском. Впрочем, на сей раз блюдо не сложное – куриные ножки, запеченные в духовке.

Певица предложила замариновать курицу в любимых специях и выложить ее на противень. Туда же отправить нарезанный крупными кусками картофель (Нетребко выбрала обычный и бурый), грибы и фенхель. Запечь до готовности.

Чтобы приготовить зеленое пюре, необходимо выбрать любимые овощи этого цвета, которые не теряют его при варке. Например, капусту брокколи, стручковую фасоль, горошек. Сварить их со специями и измельчить в блендере.

«Все очень просто!» — утверждает звезда.

Напомним, ранее своим фирменным рецептом поделился Дмитрий Колдун, который приготовил картофельные колдуны с фаршем. Их он рекомендует есть со сметаной и зеленью.