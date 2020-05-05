«Прекрасно, когда их двое»: Прилучный наслаждается общением с детьми

Звездный отец часто берет к себе наследников за город.

После того, как звездная пара Павла Прилучного и Агаты Муцениеце объявила о разводе, многие поклонники задавались вопросами, как их дети переживут разлуку родителей, с кем из них они останутся. Супруги, по сообщениями знакомых пары, уже поделили имущество. И, кажется, уладили вопросы по наследникам: семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия регулярно общаются как с матерью, так и с отцом.

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Минувшие дни дети провели время у отца. Прилучный показал в stories в Instagram, чем развлекал своих наследников. Он довольно весело позанимался с малышкой Мией изучением алфавита, а с Тимофеем сделал уроки по математике.

«Прекрасно, когда их двое», — поделился актер и показал, как оба его наследника сидят вместе за занятиями.

Напомним, Агата переехала в московскую квартиру, которую Прилучный оставил ей. Павел будет жить в доме, куда дети вместе с мамой смогут приезжать в любое время. В данный момент отец также обеспечивает детей материально, и, как мы писали ранее, речь об алиментах не идет.