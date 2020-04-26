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Скандала не будет: Прилучный и Муцениеце разделили имущество

Официального развода придется подождать до конца эпидемии коронавируса.

Скандала не будет: Прилучный и Муцениеце разделили имущество
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Как ни прискорбно это осознавать, расставание Павла Прилучного с Агатой Муцениеце пошло на пользу последней в плане карьеры. Женщина не только получила работу на «Первом канале», но и стала участницей шоу на «Россия1», а также получила предложение на участие в интересном интернет-проекте.

Ревность и гнев супруга вынудили Агату расстаться со своим возлюбленным, а попытки решить все миром и начать заново ни к чему хорошему не привели. Официально развод состоится лишь после того, как суды возобновят свою работу, не стоит забывать про коронавирус.

Как сообщает «Комсомольская Правда», ссылаясь на близкую знакомую звездной семьи, все договоренности о разделе имущества уже достигнуты. Хотя дом в Подмосковье и квартиру в Москве покупал Прилучный, но все же в данный момент Павел будет жить в доме, хотя дети вместе с Агатой смогут туда приезжать. Сама же Муцениеце будет жить в квартире в Москве. Павел в данный момент также обеспечивает детей материально, речь не идет об алиментах.

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