«Это — существо»: Милявская высказалась об избившем супругу Прилучном

С того момента, как Агата Муцениеце сообщила всей блогосфере о том, что пока еще муж Павел Прилучный поднял на нее руку, вышвырнул на улицу и довел до истерики детей, прошел почти месяц. За это время часть публики успела полинчевать звезду сериала «Мажор», другая — обвинить Агату во лжи и даже успокоиться.

Но недавний скандал с заявлением Регины Тодоренко о том, что «надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет». А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — вновь вернул внимание общественности к Муцениеце и Прилучному.

В частности, певица Лолита Милявская накануне в прямом эфире с редактором журнала «Домашний очаг» сказала, что актриса все сделала правильно, предав конфликт огласке. А самого тирана назвала «существом».

«Дело в том, что люди, которые поднимают руку на женщину, — это слабые люди. Мужчиной это не назовешь, это – существо. Да, актеры вообще в этом смысле люди с очень подвижной психикой, и в них много женского начала. Поэтому как настоящая девочка я думаю, что он испугался. Именно ее призыву о помощи», — высказалась Милявская.

О том, что Прилучный поднимает руку на Муцениеце, стало известно еще в конце 2018 года. Тогда жена даже вызвала наряд полиции и впервые призналась, что ревнивый Отелло Прилучный ее бил и не выпускал на улицу.