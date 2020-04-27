«Мои красотулечки!»: Ирина Пегова в приталенном платье в цветочек поужинала с родными

Ирина Пегова несколько недель провела в Белоруссии. Там она снималась в сериале, а свободное время проводила, как ей хотелось. Девушка гуляла по городу, занималась спортом и даже летала на вертолете. А с недавних пор актриса вернулась в Россию и столкнулась с самоизоляцией. Правда она предпочла переждать непростой период не в Москве, а в деревне в Нижегородской области. Туда она привезла и свою 14-летнюю дочь Татьяну.

По словам Ирины, она с пользой проводит время, поэтому дни у нее пролетают, как один миг. Актриса гуляет по лесу, очищает территорию от мусора, а также берет уроки живописи, о чем давно мечтала. Также девушка успела помыть дом и попробовать свежую рыбу. А минувший вечер артистка провела в кругу родных. Она облачилась в приталенное мини-платье с цветочным принтом, уложила волосы и устроила праздничный ужин.

«У кого-то праздник — Красная Горка, поздравляю! После сегодняшнего занятия устала , закончить не хватило терпения», — поделилась своими успехами Пегова.

После этого она собралась с мамой и бабушкой за столом. Актриса отведала домашние блюда, которые приготовила ее родственница.

«Мои красотулечки! У нас праздничная королевская ватрушка! (фирменное блюдо моей мамы). Хорошего настроения! Сидим дома», — рассказала она.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Некоторые отметили, что Пегова сделала правильно, приехав к родным. «Так красиво, мило, уютно. Видно, что люди добрые такие. Прекрасное чаепитие, хорошая самоизоляция», «Уютно, красиво, душевно… К вам хочется в гости!», «Ирина вы такая красивая, настоящая!» — прокомментировали пост подписчики.