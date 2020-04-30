«Какие ножки потрясающие!»: Ирина Пегова восхитила танцем в сверкающем мини-платье

Актриса опубликовала кадры, на которых она зажигает на паркете в рамках шоу «Танцы со звездами». Поклонники таланта артистки остались в полном восторге.

Ирина Пегова не так давно приехала к родным в деревню, в Нижегородской области. После поездки в Белоруссию по работе, девушка впервые столкнулась с режимом самоизоляции. Но актриса призналась, что у нее дни пролетают незаметно. Сначала она ударилась в уборку, потом стала ходить по лесу и очищать территорию от мусора. Также звезда исполнила давнюю мечту — стала брать уроки живописи.

До карантина Пегова успела сняться в клипе Леонида Агутина. Она поразила всех, станцевав на паркете в эффектном коротком платье с разрезами. Поклонники были впечатлены способностями актрисы. А теперь она вспомнила, как участвовала в шоу «Танцы со звездами». Девушка опубликовала видео со своим выступлением. На кадрах она зажигательно исполняет танго в сверкающем мини-платье и на шпильках.

«Как же нам всем было хорошо!!! Какое было прекрасное время! Обожаю наши танцы со звездами!» — отметила звезда.

Как оказалось, не все знали, что Ирина участвовала в танцевальном проекте. Артистку одарили комплиментами. «Никогда бы не подумала, что Ирина Пегова может так танцевать!», «А это выступление прямо огонь! Мурашки по коже!», «Какие ножки потрясающие! Быстрые! Выразительные! Заманчивые», «Круто, у меня слов нет!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Пегова призналась, что до сих пор дружит со своим партнером Андреем Козловским. Он живет и работает в Америке.