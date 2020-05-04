«Моя самая большая победа»: Орлова показала повзрослевшего сына

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала повзрослевшего сына. 4 мая наследник певицы и предпринимателя Александра Карманова Артем отмечает 19-летие. Стоит сказать, что совместные снимки с наследником в профиле Ольги — большая редкость. Ведущая не любит афишировать личную жизнь, предпочитая делать акцент на профессиональной деятельности и волонтерстве.

Сейчас юноша обучается на третьем курсе МГИМО. Неоднократно Ольга акцентировала внимание: о приватной жизни она сына предпочитает не спрашивать, поскольку уверена, что Артем сначала должен закончить обучение и встать на ноги.

Ради дня рождения парня Ольга сделала исключение и обнародовала ироничное фото с Артемом. В кадре 42-летняя телеведущая уселась на колени к взрослому наследнику: так на его фоне она показалась совсем миниатюрной.

«Самый лучший день! Как я счастлива, что в моей жизни есть ты! Мой добрый, умный, талантливый, веселый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой! С днем рождения, Артем!» — публично призналась в любви она.

Поспешили присоединиться к теплым словам близкие Ольги – Ксения Бородина, Лолита, Екатерина Стриженова, Анна Семенович и другие. Знаменитости подметили, что помнят Артема еще маленьким и очень гордятся его успехами. «Вы — отличная команда», — убедились многие.