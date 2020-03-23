Ольга Орлова объяснила, почему не бреет ноги

По словам звезды, у нее просто не растут волосы.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не бреет ноги. Речь в программе зашла об изъянах тела. Был показан сюжет, в котором рассказывалось, что некоторые звезды Голливуда перестали брить подмышки и ноги. Они выступают таким образом за естественную красоту.

«Я вам сейчас открою маленький секрет. Я не брею ноги. У меня просто не растут на них волосы. Мне повезло. На Западе сейчас за толерантность. Есть вещи, на мой взгляд, которые надо продвигать. Но пиарить небритые подмышки, как я считаю, неправильно». Ольга Орлова

Другие российские звезды также отметили, что небритые подмышки — перебор. «Есть эстетика просто. Зачем поворачиваться к людям плохими сторонами. Показывать, где волосы растут. Есть разница, когда ты это специально показываешь и когда это все случайно видно», — отметил певец Олег Газманов.

Актриса Анна Казючиц также не в восторге от небритых частей тела у девушек. «Позитивные эмоции вызывают ухоженные женские ноги и подмышки, чем вот такая вседозволенность», — сказала она.

Певец Аркадий Укупник признался, что ему однажды брили ноги. «Вот я когда снимал клип про паспорт, то стилист Шевчук побрил мне ноги. Я плохо себя чувствовал. Все время сжимал почему-то колени. Потом волосы начали расти и все чесалось. Было некомфортно. Тяжело вам, девочки», — сказал он.