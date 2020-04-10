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«Конкурентов не имеет»: Орлова похвасталась букетом пионов от возлюбленного

Ведущая «Дома-2» старается не афишировать личную жизнь.

«Конкурентов не имеет»: Орлова похвасталась букетом пионов от возлюбленного
Ольга Орлова/Фото: https://www.instagram.com/p/B-wYjFhpUak/

Находящаяся на самоизоляции ведущая «Дома-2» Ольга Орлова похвасталась букетом пионов от возлюбленного. 42-летняя знаменитость после неудачного брака с Александром Карамановым предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако, в последнее время поклонники певицы отмечают – у Ольги появился блеск в глазах, скорее всего в ее жизни появился достойный избранник.

Лишь однажды журналистам удалось сфотографировать Ольгу в компании ее нового возлюбленного. Выяснилось, что мужчину зовут Валерий, ему 50 лет и он – бизнесмен. Судя по всему, именно он и преподнес ведущей пышный букет розовых пионов, фото которых Ольга разместила в личном микроблоге.

«Мужчина, дающий женщине ощущение, что она ему необходима, конкурентов не имеет», — заинтриговала Ольга подписью.

Фолловеров домашний кадр порадовал. Некоторые заявили, что объемный букет делает Орлову еще прекраснее, чем обычно. «Какая же вы, Ольга, красавица! Дай вам бог счастья в личной жизни!», «Удивительная женщина с шикарным букетом», «Дай Всевышний, чтобы такой мужчина был у каждой женщины», «Цветите сами как эти пионы», — писали они ей.

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