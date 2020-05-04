Резидент Comedy Андрей Бебуришвили: «Когда ты смеешься над Бузовой, ты идешь по яме»

Юморист признался, почему нейтрально воспринимает слухи про нетрадиционную ориентацию и почему про друзей шутить проще всего.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили откровенно рассказал, почему не любит судить над приевшимися для всех персонами. 26-летний стендапер стал новым гостем Ирины Шихман в программе «А поговорить?». Во время откровенного разговора Бебуришвили признался, что в программе «Прожарка», в которой комики публично в жесткой форме высмеивают друг друга больше всего любит «стебать» людей, с которыми достаточно тесно знаком.

«Легче всего смеяться над другом. Когда ты прожариваешь Бузову, ты идешь по истоптанной дороге. Даже не по дороге, а по яме, потому что Бузову стебут много лет уже, она этим зарабатывает. Когда ты стебешь, например, Белого, то это гораздо легче», — подметил он.

Ответил Бебуришвили также и на вопрос о личной жизни. Андрей опроверг мнение о том, что является геем. Впрочем, когда о нем пишут и намекают на нетрадиционную ориентацию, он не обижается, ведь «лучше так, чем вообще никак».

«Мне это все вообще никак, если честно. Когда я первый раз это увидел, то «Ха! Прикол!» — сказал. Ну хоть что-то написали, хоть что-то! Пускай хоть это, по фигу, нормально», — улыбнулся он.

Сейчас комик встречается с девушкой. Однако афишировать ее имя не хочет. Бебуришвили отметил: его возлюбленная – известный человек, поэтому не желает светиться с юмористом.