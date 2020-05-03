«Это две Москвы»: Бузова обогнала Нурмагомедова по количеству подписчиков в Instagram

Летом она была на втором месте по мнению Forbes в рейтинге самых успешных отечественных звезд.

В августе Forbes составил рейтинг самых успешных молодых российских звезд России. Список тогда возглавил боец Хабиб Нурмагомедов, который заработал за год 11,5 миллионов долларов, на втором месте оказалась Ольга Бузова с доходом почти в 4,5 миллионов. Издание в своем исследовании учитывало количество упоминаний в СМИ и Интернете, уровень подписчиков в соцсетях и доход.

Похоже, что в следующем рейтинге звезда «Дома-2» имеет вполне реальные шансы потеснить своего соперника. По крайней мере, касательно подписчиков. Всего за несколько месяцев Бузова смогла увеличить их количество в Instagram на несколько миллионов. В августе у нее было около 16 миллионов фолловеров, в январе – 19 миллионов, а теперь 21 миллион. У Хабиба Нурмагомедова в настоящий момент насчитывается 19,8 миллионов подписчиков.