«Осторожно, злой пес»: муж Бородиной поделился милым снимком с прогулки со старшей дочерью

Курбан на время нарушил режим самоизоляции, чтобы прогуляться вместе с Марусей.

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров поделился с фолловерами милым снимком с прогулки. Стоит отметить, что семья телеведущей строго соблюдает режим самоизоляции: вот уже практически месяц Ксения и остальные домочадцы находятся дома, развлекая друг друга настольными играми и уютными посиделками.

Лишь недавно бизнесмен решил нарушить привычный режим и выбрался на прогулку в лес. С собой предприниматель и автор книги «Откровения мужчины» взял старшую дочь Ксении – Марусю. А чтобы совсем не было скучно, сопровождать хозяев взял Берт – пес ведущей.

Результатом прогулки Омаров поделился на личной странице в Instagram. Выражение морды мохнатого охранника многих не может оставить равнодушным.

«Осторожно, злой пес! Служил на границе, уволен за жестокость. Берт спрашивает, скоро там салоны красоты открываются? Ему химчистку надо после камышей сделать. А то перед другими собаками неудобно как-то», — поиронизировал над происходящим Омаров.

Подписчикам Курбана его юмор явно пришелся по душе. «Не пес, а брутал», «Какая у вас доча красивая», «Мару просто прелесть», «С таким охранником страшно даже рядом проходить», — смеются они.