«Практически не изменилась»: Бородина показала, как ее мама выглядела в молодости

Ксения Бородина поделилась с подписчиками раритетным кадром с молодой мамой. В прошлом году Лариса Булатовна отметила юбилей: женщине исполнилось 60 лет. Впрочем, сказать, что родительница действительно выглядит на этот возраст — нельзя: она выглядит очень свежо, стильно одевается и старается полностью соответствовать дочери.

Ксения решила показать, как мама выглядела, будучи немного помоложе. Кадр, судя по всему, сделан во время какого-то праздника за столом ресторана: Инна Булатовна выглядит очень счастливой и предстала без очков, которые носит сейчас. За прошедшие годы мать Бородиной не изменила цвета волос, но предпочитает более короткую стрижку.

В профильных группах, посвященных «Дому-2», маму Бородиной похвалили. Люди заявили, что женщина и в молодости, и сейчас выглядит просто восхитительно. «Практически не изменилась», «Ксюша с мамой очень похожи», «Притягательная женщина», — написали они.