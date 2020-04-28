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«Практически не изменилась»: Бородина показала, как ее мама выглядела в молодости

В текущем году Инне Булатовне исполнится 61 год.

«Практически не изменилась»: Бородина показала, как ее мама выглядела в молодости
Телеведущая Ксения Бородина. Фото: Инстаграм

Ксения Бородина поделилась с подписчиками раритетным кадром с молодой мамой. В прошлом году Лариса Булатовна отметила юбилей: женщине исполнилось 60 лет. Впрочем, сказать, что родительница действительно выглядит на этот возраст — нельзя: она выглядит очень свежо, стильно одевается и старается полностью соответствовать дочери.

Ксения решила показать, как мама выглядела, будучи немного помоложе. Кадр, судя по всему, сделан во время какого-то праздника за столом ресторана: Инна Булатовна выглядит очень счастливой и предстала без очков, которые носит сейчас. За прошедшие годы мать Бородиной не изменила цвета волос, но предпочитает более короткую стрижку.

Мама Ксении Бородиной
Мама Ксении Бородиной/Фото: https://www.instagram.com/borodylia/

В профильных группах, посвященных «Дому-2», маму Бородиной похвалили. Люди заявили, что женщина и в молодости, и сейчас выглядит просто восхитительно. «Практически не изменилась», «Ксюша с мамой очень похожи», «Притягательная женщина», — написали они.

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