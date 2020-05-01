«Какая молодая!»: Бородина встретилась с 83-летней бабушкой после долгой разлуки

Ксения Бородина встретилась с 83-летней бабушкой после долгой разлуки. Телеведущая вместе со всей семьей ответственно соблюдает карантин, подавая, тем самым, своей аудитории правильный пример. Лишь иногда знаменитости приходится покидать свой участок, чтобы появиться на телестройке. Также Ксения заботится и о близких людях, поэтому долгое время ни с мамой, ни с бабушкой не виделась.

На днях 83-летняя Галина Ивановна все же приехала в дом Ксюши, чтобы повидать правнуков, а заодно и обнять любимую внучку. Кадром с бабушкой Бородина поделилась на личной странице в Instagram. Судя по всему, прибытия женщины ждали не только люди, но и домашние питомцы Ксении – малыш Берт прибежал и незамедлительно потребовал внимания к себе.

«Моя любовь», — написала Бородина под трогательным кадром со своей бабушкой.

В комментариях, впрочем, не сразу поверили, что на снимке – прародительница Теоны и Маруси. Многих восхитил внешний вид женщины. «Какая она у вас молодая, и не скажешь, что бабушка», «Долгих лет жизни Галине Ивановне», «Красивая она, просто прелесть», «Ну теперь понятно, в кого вы такая очаровашка», «Дай Бог бабушке здоровья! Такую сплоченную семью она сотворила, можно только позавидовать, у нас такого нет. Все идет от старшего поколения!», — поделились мнением они.