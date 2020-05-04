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«У него явно талант»: в Сети восхитились звонким голосом Гарри Галкина

На самоизоляции шестилетний мальчик разучивает французские песни.

«У него явно талант»: в Сети восхитились звонким голосом Гарри Галкина
Лиза и Гарри Галкины/Фото: https://www.instagram.com/p/B3jXa6-I9fI/

Пользователи Сети восхитились звонким голосом шестилетнего Гарри Галкина. Так, в одном их фанатских аккаунтов, посвященных мальчику, появилось видео с занятия французским языком. В кадре мальчик с вполне осмысленным взглядом наизусть поет зарубежную песню. Примечательно, что наследник Пугачевой и Галкина практически не подсматривает в текст.

В социальных сетях артистические навыки явно оценили. Так, некоторые подметили, что сильный голос Гарри унаследовал от звездной мамы. Другие мечтают увидеть Галкина-младшего на сцене в качестве оперного исполнителя. «У него явно талант», «Какой голос звонкий», «Лапочка, а не ребенок», Второй Киркоров», «Правильное воспитание у мудрых родителей», — пишут они.

Стоит сказать, что Галкин и Пугачева на регулярной основе делают акцент на обучении детей. Помимо знания языков, Гарри и Лиза умеют считать и читать, а также демонстрируют знание этикета.

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