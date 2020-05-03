«В сентябре можно будет давать концерты?»: Галкин честно ответил на вопрос Бузовой

Недавно Максим Галкин объявил своим поклонникам, что осенью этого года он собирается возобновить концертную деятельность. В сентябре он планирует приехать в Таллин и выступить перед жителями нескольких городов.

Юморист уточнил, что купленные ранее билеты (концерты должны были пройти в мае) будут действительны в эти даты. Это заявление артиста некоторые его коллеги восприняли скептически.

«Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты?» — удивилась, к примеру, Ольга Бузова.

На это Галкин честно ответил ей в личном блоге: «Я не знаю, я надеюсь».

Диалог звезд спровоцировал горячие споры со стороны фолловеров мужа Пугачевой. Одни стали доказывать, что пандемия может растянуться на несколько лет, другие уверены, что вскоре все пройдет и мир вернется к своей прежней жизни. Ну а третьи просто посоветовали Галкину вернуть людям деньги, потраченные на его несостоявшееся выступление.