«Записки юного натуралиста»: Галкин показал личную рощу в своем имении

Юморист не покидает пределов своего дома и сада в самоизоляции.

Максим Галкин недавно признался, что только в самоизоляции понял, насколько мудро он поступил, когда построил замок в деревне Грязь. Теперь, когда большинство россиян скучает в своих малогабаритных квартирах, артист наслаждается приятным времяпровождением с семьей. По словам комика, этот период для него – практически как отдых в санатории.

Не удивительно, ведь в имении Галкина есть даже своя роща. Как она выглядит, юморист показал в личном блоге. Хвойные и лиственные деревья расположены на внушительных площадях и явно дают возможность спокойно прогуливаться и наслаждаться свежим воздухом в полную силу в период пандемии.

Максим подметил, что вокруг слышится разнообразное пение птиц и кукареканье петухов. И предположил, что это к дождю. Вскоре прогноз артиста осуществился – с неба заморосило.