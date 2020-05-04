После слухов о четвертой беременности Погребняк появилась в бикини и подверглась хейту

Блогер решила разыграть аудиторию своей страницы в соцсети и заявила, что улетела отдыхать в жаркие края.

Супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария подверглась критике после того, как выложила снимок в бикини в ответ на слухи о четвертой беременности. Напомним, в воскресенье появились слухи, что спортсмен и модель якобы ждут очередного малыша: сейчас пара уже воспитывает троих сыновей. Фолловеры уже поспешили поздравить Павла и Машу, однако все оказалось не так просто.

Уже в понедельник, 4 мая, Мария поделилась снимком, на котором появилась в бикини, который обнажает абсолютно плоский живот. Позирует Погребняк на пляже на фоне комфортабельного лежака.

«Ну не могу я в майские не уехать! Все-таки отрыла эксклюзивный рейс до белого песка», — написала она.

Простить подобного поворота событий аудитория не смогла. Некоторые разочарованно приметили, что, судя по всему, Погребняк не беременна, а значит, вся эта суматоха была создана искусственна. Не понравилось аудитории и то, что Маша нарушила режим самоизоляции и улетела. «Круто живете», «Маша, вам не стыдно? Нам про опасность коронавируса задвигали», «Везде сплошной обман», — поделились своим разочарованием они.

По итогу Маша все же призналась – личные Мальдивы она устроила на собственном участке. Для этого понадобился лежак, заранее купленный песок, теща, которая сможет сфотографировать, а также хорошее владение фотошопом.

«Учитесь у Маши, как создать себе лухари в любой обстановке», — подытожила Погребняк.