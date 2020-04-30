«Хороша, чертовка»: Погребняк позанималась спортом в топе с ультра глубоким декольте

30-летняя Мария Погребняк похвасталась объемными формами во время занятий спортом на дому. Воспитывающая троих сыновей модель в самоизоляции не забывает о поддержании фигуры: лишь недавно Маша смогла назвать свое текущее состояние идеальным. «В 17 лет я выглядела хуже, чем когда стала мамой троих детей. Раньше я списывала все на то, что устала, нет времени, кормлю грудью, а потом просто осознала, что это – банальная лень», — рассказала она в личном микроблоге в Instagram.

В четверг, 30 апреля, Мария детально показала, как занимается спортом. В аккаунте модель выложила видео, на котором разогревает мышцы пробежкой. Для кардионагрузки Погребняк выбрала спортивный топ с ультра глубоким декольте, благодаря которому аудитория смогла увидеть пышные формы супруги футболиста.

В социальных сетях поспешили признаться – никто на лицо Маши в тот момент не смотрел, поскольку эффектная грудь перетягивала все внимание на себя. «Хороша, чертовка», «Мария, вот это бюст», «Где такой лиф купили? Вдруг и мне визуально прибавит?» — писали они ей.