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Шутки на даче: Мария Погребняк предстала деревенской моделью

Instagram-блогер показала, как развлекается дома на карантине.

Шутки на даче: Мария Погребняк предстала деревенской моделью
Мария Погребняк. Фото: https://www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк удивила подписчиков своим ростом. Популярный блогер опубликовала в своем Instagram видео, на котором она дефилирует на огромных каблуках. Нарядившись будто она модель модного показа и надев туфли на высоких каблуках Мария прошлась по каменной дорожке своего загородного дома. Что звезды не выдумывали на карантине, но такого пользователи сети еще не видели. Очевидно, что и саму Марию порадовала идея подобного контента, и она весьма иронично подписала пост.

«Плачут мировые подиумы, ведь Маша мейд ин Раша», — написала Мария.

Розовый с модным леопардовым принтом комбидресс, черные колготки с крупным узором «гусиная лапка», брендовые очки и… лопата весьма удивили и развеселили поклонников Погребняк.

«Очень смешно. Подняла настроение», «Вот это лук, вот это я понимаю! Никак картоху пошла сажать», «Виктория Секрет отдыхает», — написали подписчики.

Комичный образ понравился поклонникам популярного блогера. В своих комментариях они выразили восхищение самооценке звезды и попросили не останавливаться и выкладывать больше смешных фото и видеозаписей.

 

 

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