Шутки на даче: Мария Погребняк предстала деревенской моделью

Мария Погребняк удивила подписчиков своим ростом. Популярный блогер опубликовала в своем Instagram видео, на котором она дефилирует на огромных каблуках. Нарядившись будто она модель модного показа и надев туфли на высоких каблуках Мария прошлась по каменной дорожке своего загородного дома. Что звезды не выдумывали на карантине, но такого пользователи сети еще не видели. Очевидно, что и саму Марию порадовала идея подобного контента, и она весьма иронично подписала пост.

Розовый с модным леопардовым принтом комбидресс, черные колготки с крупным узором «гусиная лапка», брендовые очки и… лопата весьма удивили и развеселили поклонников Погребняк.

«Очень смешно. Подняла настроение», «Вот это лук, вот это я понимаю! Никак картоху пошла сажать», «Виктория Секрет отдыхает», — написали подписчики. больше по теме «Джинса вообще тренд!»: Алсу, Боня, Асмус и другие звезды выбрали модные джинсы Известный стилист Влад Лисовец рассказал порталу Teleprogramma.pro, какие фасоны джинс на пике популярности в этом сезоне. И как их носить, чтобы быть самой модной этим летом.

Комичный образ понравился поклонникам популярного блогера. В своих комментариях они выразили восхищение самооценке звезды и попросили не останавливаться и выкладывать больше смешных фото и видеозаписей.