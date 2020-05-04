«Сцену секса снимали за кулисами»: Тарасова вспомнила странное знакомство Биковича с ее мамой

Для молодой актрисы подобный поворот событий стал шоком, ведь на тот момент Аглая и Милош уже состояли в отношениях.

26-летняя актриса «Льда» Аглая Тарасова припомнила странное знакомство Милоша Биковича с ее мамой – Ксенией Раппопорт. Напомним, в течение двух лет – с 2016 по 2018 год артистка состояла в отношениях с сербом: ребята влюбились друг в друга на съемках мелодрамы, в которой играли партнеров-фигуристов. В какой-то момент и Аглая, и Милош созрели для того, чтобы познакомить друг друга с родителями, однако первая встреча Биковича и Раппопорт едва не стала курьезом.

Тарасова вспомнила, как Милоша пригласили на роль в фильм «Мифы». Вскоре выяснилось, что Раппопорт по сюжету должна стать любовницей Биковича.

«Это была ночная смена. Сцену горячего секса мамы и Милоша снимали за кулисами МХТ. Я не поехала. И вот стою на кухне, нож точу и думаю: какая странная жизнь…», — со смехом рассказала Аглая журналу «Откровения звезд».

Стоит сказать, что не все фанаты верят в рассказанное. Некоторые, не скрывая, подмечают, что подобных совпадений в жизни просто не бывает.