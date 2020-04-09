Ловелас есть ловелас: Милош Бикович определял степень симпатичности девушек

По его словам, многое здесь зависит от момента времени.

Актер Милош Бикович ответил на провокационный вопрос, какие девушки симпатичнее: русские или сербские. Как известно, сейчас он много времени проводит в нашей стране. Серб снялся сразу в нескольких популярных картинах, одна из которых, «Холоп», имела бешеный успех в кинопрокате.

«Зависит от момента времени, когда вы это спросите. Если я в этот момент встречаюсь с сербской девушкой, то должен ответить, что сербские. Если с девушкой из России, то русские». Милош Бикович

Как отметил актер, ему безумно нравится сниматься в новых фильмах. От работы он получает истинное удовольствие. В его жизни, как он выразился, присутствует любовь. В России, на его взгляд, много прекрасных и очень красивых девушек, с которыми ему нравится проводить время.

При этом актер пока не собирается заводить детей. Его не привлекает картина, что вокруг него носится много маленьких Биковичей. В будущем он обязательно задумается о потомстве, потому что жизнь без детей, как он думает, конечно, пустовата. Также он сказал, что ближайшая цель — обзавестись своим жильем, а потом уже можно строить и семейные планы, сообщает портал souzveche.ru.