«Странный дядя с усами»: Милош Бикович изрядно одичал в самоизоляции

Актер Милош Бикович изрядно удивил своих поклонников необычной фотографией в личном аккаунте в Instagram. Звезда фильма «Холоп» обычно показывает себя посторонним людям в образе идеально выбритого красавца с загадочным взглядом и таинственной улыбкой. Однако новый образ Биковича скорее напоминает уставшего дядю, который уже несколько недель находится в самоизоляции и не может записаться на прием к хорошему парикмахеру.

«Посмотрел в зеркало… а там странный дядя с усами…» — такую подпись под фотографией оставил актер.

Спасается от коронавируса Милош в гордом одиночестве, недавно артист расстался со своей возлюбленной и теперь живет один, хотя давно мечтает о крепкой семье с детьми.