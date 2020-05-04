«Я умею воспитывать монстров»: Анна Михалкова поделилась снимками с сыновьями-именинниками

Анна Михалкова поздравила сыновей с днем рождения, обнародовав их редкие снимки. На днях Андрею Бакову – старшему наследнику актрисы исполнилось 20 лет, Сергей на год младше – он отметил 19-летие. Михалкова рассказала, что, несмотря на минимальную разницу в возрасте между наследниками, все чаще отмечает, насколько же ребята разные. Впрочем, разница в характере абсолютно не сказывается на взаимоотношениях Андрея и Сережи – даже в самом ожесточенном споре ребята умудряются находить компромиссы.

«Важно, что с вами рядом есть люди, которые готовы с вами быть до конца, и как важно, что у вас есть такая семья. Я благодарна карантину за наши долгие беседы, за просмотры фильмов, когда вы как в детстве не можете договориться какой фильм мы будем смотреть, за игру в плейстейшен «по очереди», за ужины когда один не ест одно, другой-другое. Семья — это важно, огромная роскошь иметь место куда тебе хочется возвращаться, я точно знаю, что когда наступит момент и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так! Сын номер один, сын номер два. Я умею воспитывать монстров!», — написала Михалкова.

Анна также показала и некоторые снимки с сыновьями. Так, на первом ребят практически невозможно отличить друг от друга – они будто близнецы, родившиеся с разницей в год. На дальнейших же снимках можно наглядно отследить этапы взросления Андрея и Сергея – с возрастом они все больше отличаются визуально, но общее все же сохраняется – улыбка и огонь в глазах.