Селфи на карантине: 45-летняя Анна Михалкова показала честное фото без прикрас

Анна Михалкова вместе со своей сестрой Надеждой продолжает актерскую династию своей семьи. Она активно снимается в кино. Недавно вышел фильм «Давай разведемся» с ее участием, а также актуальный сериал «СидЯдома». Несмотря на свою занятость, артистка также успевает уделять время семилетней дочери Лидии и взрослым сыновьям Андрею и Сергею. Многие поклонники поражаются тому, как она все успевает.

45-летняя звезда не стесняется позировать без макияжа. Так, 19 апреля она отпраздновала Пасху. По такому случаю она поделилась домашним селфи, так как соблюдает режим самоизоляции. Михалкова облачилась в лимонный джемпер, а вот от макияжа и фильтров она отказалась.

«Это был самый сложный пост и самая долгожданная Пасха. Службы Страстной недели онлайн без возможности пойти в церковь. Возглас «Воистину воскресе!» телевизору с трансляцией, отсутствие причастия…. оказалось, что веры в нас очень мало. Оказалось, что веры в нас так много, что мы можем чувствовать сопричастность Божественному, даже находясь вне церкви», — поделилась артистка.

Поклонники поблагодарили ее за теплые слова, а также восхитились ее моложавым видом. «Аня, какие точные и проникновенные слова!», «Обожаю, ты — красотуля», «Как вы прекрасны! Вы всегда очень естественны в своих ролях, добры и милы, я вас обожаю!», «Анечка, вы очень красивая! Естественность, женственность, мягкость, мудрость, ум — все отражается в глазах!» — прокомментировали пост подписчики.