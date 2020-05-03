«Коллекция огонь!»: Рудковская похвасталась самыми необычными экземплярами сумочек

У продюсера Димы Билана внушительный гардероб брендовых аксессуаров, которые она собирает на протяжении 10 лет.

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская продолжает удивлять своим гардеробом. Не так давно известный продюсер и светская львица выгуляла свои самые необычные туфли. На этот раз очередь дошла до сумочек. Блондинка по традиции записала видео, в котором сняла внушительную коллекцию своих брендовых аксессуаров.

«Сняла самые интересные экземпляры моей коллекции маленьких сумок по Вашей просьбе. Я собираю эту коллекцию 10 лет» — подписала под видео Рудковская.

В сюжете просто разбегаются глаза от обилия красоты, цвета и всевозможных размеров и форм сумочек. «Утюг», «яйцо», «духи», «аудиокассета», «матрешка», «книга», «седло», «мороженое», «елочная игрушка» — Рудковская показала десятки самых фантазийных экземпляров от Chanel, Louis Vuitton, Dior, Jacquemus и других модных домов мира. Подписчицы пришли в настоящий восторг:

«Какие же они все шикарные», «Ааааа, какая красота», «Хороший наборчик», «Вы обладаете хорошим вкусом и в выборе сумок тоже! Шикарно!», «Они все волшебные», «Я столько сумок не видела никогда наверное», «Нереальная красота как всегда», «Все сумки просто бомбические, коллекция огонь!», «Впервые вижу такую огромную коллекцию сумочек даже за 10 лет» — написали многие поклонницы.

Сама Рудковская как-то признавалась, что скупает брендовые вещи и аксессуары не просто так. Это для нее настоящая инвестиция. Каждый элемент гардероба ею подобран с расчетом на будущее – в перспективе ее коллекция вещей будет только расти в цене за счет винтажных экземпляров.