«Снаружи – красота, внутри – ужасна»: дочь Волочковой написала пронзительные стихи

В то время, как Анастасия Волочкова поделилась кадрами с веселой домашней вечеринки, ее дочь Ариадна опубликовала в Сети стихотворение под названием «Беседа с Бесом». В нем девочка рассказала о неких людях, которых обуревают дьявольские страсти. А также о своих душевных переживаниях.

«Меня погода не предупреждала, что будет жутко больно падать мне с небес», — к примеру, так выглядит одна из строк ее стихотворения. Также она написала о неких людях в своем окружении, в которых не замечала порока, но потом прозрела.

«В тех людях, что я уважаю И мерзко, грубо, где-то даже сладко Сверкает дьявол в тех очах И все равно, для Беса ничего не важно. Святые души жег он в пламенеющих печах. Как будто роза медленно все расцветает Снаружи — красота, внутри — ужасна», — можно прочитать в Instagram подростка.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова признавалась, что сейчас она с трудом находит общий язык со своей наследницей. В какой-то момент девочка переехала к своему отцу Игорю Вдовину и по сей день проживает у него. В числе причин такого решения называлась близость его проживания со школой девочки и удобство посещения ей учебного заведения. Почему Ариадна не перебралась на время самоизоляции и онлайн-обучения к матери, живущей за городом, неизвестно.