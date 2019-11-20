«Арише не просто»: Волочкова подтвердила, что ее дочь живет с отцом и его любовницей

Ариадна, 14-летняя дочь Анастасии Волочковой, по слухам, уже год живет не с мамой, а с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. В СМИ пишут, что балерине не хватает времени на воспитание наследницы. В чем истинная причина сложившейся ситуации, разбирались в программе «В теме».

Артистка подтвердила, что газетные заголовки не врут и она теперь действительно живет одна.

«Сейчас Ариша живет у своего отца. Отец живет со своей любовницей. Арише, конечно, сейчас не просто, ее, если честно, запутали. На нее оказывается давление, влияние и, знаете, там свои заячьи игры, когда хочется показаться хорошей. Но маму не заменит никто Арише. И она пишет, что скучает по мне», — рассказала артистка с болью в голосе.

Журналисты программы предположили, что девочка переехала к папе, чтобы было удобнее посещать школу в центре Москвы. Поскольку добираться до учебного заведения из загородного дома Волочковой приходится почти два часа.

Балерина призналась, что отношения у нее с дочерью не самые лучшие. И все из-за влияния ее собственной матери. «Моя мама — вот так вот с фигой стояла и говорила: «Я сделаю все, чтобы твои отношения с дочкой были хуже, чем мои с тобой»», — разоткровенничалась Анастасия.

Пока Ариадна возвращаться домой не собирается. По словам Волочковой, она уже «отпустила ее во взрослую жизнь». «Захочет – вернется, будет строить свою жизнь», — отрезала звезда балета.

Анастасия с ранних пор вкладывала в свою наследницу много сил, занималась с ней танцами, отдала на вокал, поэтому нынешняя ситуация ее устраивает мало. Когда-то артистка заявляла – она мечтает, что ее дочь тоже станет знаменитостью.

«Публичная жизнь ей поможет, и она будет ей нравиться. Сейчас она немножко недолюбливает журналистов, но уже понимает, что это часть ее жизни. Мне кажется, это ей понравится, правда», — говорила Волочкова.

Тем не менее, пока Ариадна публичность не полюбила, а на предложения матери поучаствовать с ней в интервью отвечает неохотно.