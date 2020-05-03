«Каждый сходит с ума по-своему»: Волочкова в микрошортиках устроила домашнюю вечеринку

К самоизоляции звезды отнеслись по-разному, кто-то заперся дома, стараясь максимально оградиться от контактов с внешним миром. А кто-то – довольно относительно. К примеру, Анастасия Волочкова с самого начала введения особого режима в Москве не исключила общения с людьми. У нее дома достаточно регулярно появлялись гости и бьюти-мастера.

Артистка этого не скрывала и делилась кадрами в своем личном блоге. Из ее Instagram многие узнали, что на дом к ней приходил специалист по перманентному макияжу (звезда поправила брови), маникюрщица и парикмахер.

Теперь же Анастасия устроила домашнюю вечеринку в компании мужчин. Часть видеокадров с домашнего праздника Волочкова по традиции показала в Сети. Примерив микро-шортики, артистка станцевала под аккомпанемент загадочного мужчины в парике. Потом этот же парик оказался на балерине.