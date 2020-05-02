«Создан не для работы»: Прохор Шаляпин похвастался шикарными апартаментами в Москве

36-летний Прохор Шаляпин похвастался шикарными апартаментами в Москве. Напомним, еще недавно в СМИ активно обсуждалась личная жизнь отечественного исполнителя: так, журналисты выяснили, что достаточно долгое время Прохор состоит в отношениях с состоятельной канадкой 40 лет. Именно она якобы обеспечивает все поездки певца за рубеж.

Судя по всему, к интерьеру столичной недвижимости Прохора обеспеченная любовница также приложила руку. На личной странице в Instagram Шаляпин поделился фото и видео, на которых можно оценить внутреннее убранство дома. Так, изюминками гостиной с уверенностью можно назвать пышный диван на три персоны, а также обилие панорамных окон. В центре комнаты красуется стеклянный столик, а по левую и правую руку, словно солдаты, стоят абажуры, которые визуально очень похожи на вазы, отдекорированные гжелью.

Привлекает внимание и спальня Шаляпина. Центром в ней является по-настоящему царская двухместная кровать с массивным балдахином. Именно на ней расположился Прохор, чтобы поздравить поклонников с праздниками.