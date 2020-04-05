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«Учись лучше в институте. Зачем быть артистом?»: Шаляпин дал совет сыну Наташи Королевой

Как считает исполнитель, Архипу Глушко будет сложно переплюнуть своих родителей.

«Учись лучше в институте. Зачем быть артистом?»: Шаляпин дал совет сыну Наташи Королевой
Шаляпин посоветовал сыну Королевой учиться, а не петь/http://globallookpress.com/

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что сыну певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана лучше сосредоточиться на учебе. Как он считает, в этой сфере он добьется больших успехов, чем, к примеру, в творчестве.

Как известно, Архип Глушко пробует себя в музыке. Не так давно он выпустил трек под псевдонимом Грек. Композиция имела определенный успех.

«Быть сыном или дочерью известных родителей — это априори огромная ответственность. Их сложно переплюнуть. Дети у звезд, как правило, слабые. Вот из потомков Федора Шаляпина только я добился успеха. Учись лучше в институте. Зачем быть артистом? Это очень сложный труд».

Прохор Шаляпин

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что имя Архип — старорусское, старославянское. «Он играет современную музыку. Наверное, посчитал, что его имя не будет коррелировать и с новым ему будет проще добиться успеха», — заметил он.

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Архип ГлушкоНаташа Королева последние новостипрограмма "Звезды сошлись"Прохор ШаляпинСергей СоседовТарзан
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