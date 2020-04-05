«Я готов сделать тест ДНК»: Прохор Шаляпин уверен, что он родственник оперного певца

Музыкант Прохор Шаляпин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что является родственником оперного и камерного певца, легенды мировой сцены Федора Шаляпина. Причем он готов это доказать с помощью ДНК теста.

«Я с рождения был Андреем Захаренковым. Но я не просто с балды взял это имя – Прохор Шаляпин. Мне считали нумерологи это имя. Меня имя Андрей в общем-то устраивало. Но я свою жизнь решил связать с народной песней. Конечно, мне нужно было что-то сделать со своим именем». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, скромность ему не к лицу, поэтому он взял такую громкую фамилию. «А почему я должен быть скромным. Сегодня кто наглее, тот и впереди планеты всей. Моя бабушка Анна Шаляпина. Это ее девичья фамилия. И никто не сделал ДНК в свое время. А она могла быть родственницей Федора Шаляпина. Вы, господа, тут сидите и даже не знаете, как ваших собственных прадедов звали, а я знаю», — отметил певец.

По словам Прохора Шаляпина, никто из современных певцов не может встать в один ряд с Федором Шаляпиным. «Шоу-бизнес — помойка. Конечно, мои родственники долго привыкали к моему имени. А я имею отношение в Федору Шаляпину. Я его потомок. Я даже готов сделать тест ДНК. Посмеемся всей страной, если я не родственник, но если я родственник, то я буду смеяться над вами», — сказал певец.