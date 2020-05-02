«Рядом с тобой богиня бельканто»: Басков отвесил Нетребко комплимент в день рождения Эйвазова

Николай Басков невзначай отвесил комплимент Анне Нетребко в день рождения ее супруга – азербайджанского оперного исполнителя Юсифа Эйвазова. 2 мая артисту исполнилось 43 года. Тесно знакомый и с Нетребко, и с Эйвазовым благодаря профессии Басков не смог не одарить коллегу важными словами. На личной странице в Instagram Николай поделился совместным снимком, на котором, помимо него, появилась семья Нетребко с сыном Тиаго.

Первым делом Басков оценил талант коллеги.

«Ты — потрясающий певец, всю планету покорил твой прекрасный голос. Пусть он звучит свободно и легко долгие годы! Желаю творческих достижений и ярких побед! Всех благ и радостей! Очень жду наши новые встречи!», — пожелал тенор.

Не удержался Николай и от волшебного комплимента в адрес Нетребко.

«Рядом с тобой твоя муза, богиня бельканто — Анна, и твоя самая большая любовь, пусть ваши три сердца бьются как одно! Будьте счастливы и вместе навсегда!», — резюмировал он.

Эйвазов не смог не ответить доброму товарищу. Он душевно поблагодарил Николая и признался; ему и супруге очень приятно слышать эти значимые слова.