«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Люблю и горжусь!»: Нетребко в день 43-летия напомнила мужу эффектное выступление в Вероне

48-летняя оперная певица душевно поздравила Юсифа Эйвазова с днем рождения.

«Люблю и горжусь!»: Нетребко в день 43-летия напомнила мужу эффектное выступление в Вероне
Анна Нетребко/Фото: https://www.instagram.com/p/B_J06aQHmfX/

48-летняя оперная певица Анна Нетребко с душой подошла к поздравлению супруга Юсифа Эйвазова с днем рождения. 2 мая азербайджанский исполнитель отмечает 43-летие.

Обойти любимого вниманием в столь важную дату Нетребко просто не смогла – уже с утра Анна посвятила дражайшему возлюбленному любовный пост, в котором припомнила Юсифу эффектное выступление на Арене ди Верона в 2019 году – тогда Эйвазов вышел исполнять партию в опере «Трубадур». Нетребко разместила снимок после концерта – на нем именинник выглядит очень довольным результатом.

«Ты такой здесь счастливый и полный энергии! Глаза горят! Ты только что с огромным успехом спел Манрико! Желаю тебе, чтобы этот внутренний свет никогда не покидал тебя. Продолжай радовать нас своими достижениями! И будь счастлив! Люблю! Горжусь! С днем рождения», — не стеснялась делиться чувствами она.

Передала Нетребко для Эйвазова и теплые слова от огромной семьи. Анна припомнила душевные застолья с участием многочисленных братьев и сестер, а также выступления трио с участием сына Тьяго.

«Счастливые времена! С днем рождения, Юси! От всех друзей!», — подытожила она.

 

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко и Юсиф ЭйвазовАнна Нетребко последние новостиНетребко новостиНовости google
Loading...