«Как карта ляжет»: мама Водяновой предположила отмену свадьбы дочери из-за коронавируса

Мама модели Натальи Водяновой предположила, что свадьба ее дочери с французским бизнесменом Антуаном Арно может не состояться из-за коронавируса.

Напомним, ранее влюбленные планировали устроить торжество в регионе Шампань в начале лета. Ожидалось, что празднество будет достаточно пышным – не менее 300 гостей. Сейчас, судя по всему, торжество придется отменить, ведь многие государства закрывают свои границы из-за коронавируса. К тому же, в большинстве стран Европы введен запрет на массовые мероприятия.

«Комсомольской правде» мама Натальи Лариса Кусакина рассказала, что на регулярной основе созванивается с дочерью. Как и любой заботливый родитель, мама переживает как за здоровье Водяновой, так и за состояние внуков, однако уговаривать дочь приехать в Россию не спешит.

«У нее там семья! И потом, я думаю, что все в конечном итоге будет хорошо. О том, что я в панике, сказать нельзя», — отметила она.

Бабушку Водяновой семья коллективными усилиями перевезла на дачу в Нижний Новгород. 90-летнюю женщину не захотели подвергать опасности и предпочли укрыть ее от мест скопления людей. Главный же вопрос, который интересует поклонников Водяновой и Арно – состоится ли свадьба. Кусакина отметила: вероятность отмены действительно существует, но окончательное решение пока не принято.