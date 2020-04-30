Принцесса и король: Водянова отметилась пышным алым платьем на фото с Киркоровым

30 апреля свой день рождения празднует Филипп Киркоров. Артист, как и большинство его коллег, находится дома. Из-за режима самоизоляции в этом году именинники, родившиеся весной, вынуждены праздновать это событие без гостей и вечеринок. Однако певец не скучает. Он получил первые подарки по почте, а также его дети Алла-Виктория и Мартин поздравили его теплыми словами. С самого утра ему также шлют поздравления многочисленные друзья.

Уже поздравили Киркорова Максим Галкин и Николай Басков. Пожелала ему быть счастливым Татьяна Навка. Не забыла про день рождения короля российской эстрады и модель Наталья Водянова, которая живет в Париже. Девушка опубликовала архивное фото, на котором позирует в обнимку с именинником. В кадре она предстала в пышном алом платье-бюстье, а Филипп в пиджаке с узорами.

«С днем рождения, Филипп», — лаконично поздравила его супермодель.

Поклонники тоже присоединились к поздравлениям. Многие с трудом верят, что артисту исполнилось 53 года. К слову, впервые Киркоров празднует свой день рождения без шумной вечеринки. Также пришлось поступить и его коллегам Алле Пугачевой, внукам Валентина Юдашкина, дочери Алсу Микелле и другие известным персонам в период самоизоляции. К слову, дочь Водяновой Нева также в конце марта отметила день рождения в кругу родных дома.