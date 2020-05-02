«Яркая дива!»: Юлия Ковальчук выбрала стильный джемпер и розовую помаду для встречи с поклонниками

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» в самоизоляции сделала макияж и нарядилась перед онлайн-общением в Instagram.

В период самоизоляции многие женщины, в том числе и знаменитые, разделились на два лагеря. Одна половина считает, что на домашнем режиме самое время отдохнуть не только от работы, но и от макияжа и укладки. Другая же часть красоток уверена: даже сейчас необходимо если не наряжаться, то выглядеть достойно и наносить мейк-ап нужно все равно. Особенно если дело касается онлайн-общения. Как, например, твердо для себя решила Яна Рудковская.

Певица и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук собралась на «прямой эфир» с поклонниками в своем Instagram по-настоящему. Звезда выбрала для онлайн-встречи стильный джемпер оверсайз, сделала легкий макияж с акцентом на губы, нанеся розовую помаду. Завершила образ укладка – Ковальчук слегка закрутила локоны в голливудскую волну.

«Предлагаю обсудить это прямо сейчас в «прямом эфире», — подписала селфи Ковальчук, отметив, что ее муж похвалил ее внешний вид.

Многие подписчики были солидарны с супругом Юлии, музыкантом Алексеем Чумаковым. В комментариях многие из подписчиков звезды отметили, что артистка выглядит невероятно.

«Согласна с ним! Красоточка», «Какая яркая дива!», «Шикарная », «Красотка», «Цвет помады, вам идет», «Очаровательная», — оставили комментарии некоторые из подписчиков.

Накануне другая звезда Instagram и телеведущая Ксения Собчак отличилась макияжем. Она выбрала в качестве акцента красные губы, а уравновесить образ ей помогли базовые оттенки теней и строгая укладка – убранные в хвост волосы.