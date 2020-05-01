«Выглядит шикарно»: Собчак выбрала макияж с акцентом на алые губы

Популярная телеведущая и блогер Ксения Собчак привыкла эпатировать и удивлять. На этот раз она поразила своим внешним видом. Светская львица воспользовалась услугами звездного визажиста Сердара Камбарова, и именно он опубликовал фотографии бьюти-преображения Собчак.

В макияже «блондинки в шоколаде» маэстро сделал акцент на яркие губы – ярко-алая помада украсила лицо Ксении и подчеркнула ее сексуальность. Вместе с тем баланс и строгость образу придали спокойные оттенки теней и неброский макияж глаз, а также укладка – мастера зачесали пробор на бок и убрали волосы в хвост.

Звезда покинула салон Камбарова при полном параде – с укладкой, макияжем, красным маникюром и педикюром. Поработали над образом дивы одновременно восемь рук.

«В Москве маникюр и педикюр сейчас днем с огнем не сыщешь. Как вам образ Ксении?» — спросил бьюти-мастер.

Многие подписчики Камбарова восхитились полученным результатом. Они отметили, что любая работа мастера достойна восторженных откликов, а его звездная клиентка преобразилась роскошно.