«Парень он горячий, но щедрый»: первая возлюбленная оправдала рукоприкладство Башарова

Актриса Татьяна Шитова и сама очень жалеет, что рассталась с артистом, но сходиться с ним не спешит.

Первая возлюбленная оправдала рукоприкладство Марата Башарова. Напомним, в минувшую субботу, 25 апреля, в программе «Секрет на миллион» актер чистосердечно признался, что действительно бил Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. Последней супруге, которая доверилась ему, Башаров умудрился сломать нос и очень жалеет об этом, но исправить ситуацию не может – Лиза больше не верит ему и возвращаться не планирует.

Первая любовь актера, артистка Татьяна Шитова считает, что Башарова затравили незаслуженно. Журналистам она рассказала, что Марат всегда был вспыльчивым и эмоциональным, но этот факт всегда компенсировался его широкой душой – для любимых женщин Башаров никогда не скупился на подарки.

«Парень он горячий, но щедрый, а это всегда означает внимание, цветы и подарки. Я уже говорила, мне приятно это повторить, Марат – человек фейерверк! Я всегда буду его поддерживать. Он добрый и искренний, получил хорошее воспитание. Если бы он сам не признался в этих избиениях, я бы в подобное никогда не поверила», — приводит ее слова «Собеседник».

Шитова отметила: у нее с Маратом сохранились отличные отношения, однако возвращаться к нему она не планирует. Татьяна растолковала – она бережет хорошие воспоминания из их бурного романа.