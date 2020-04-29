«Это было как в тумане»: Башаров допустил, что может являться отцом еще одного ребенка

Знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров последние годы знаменит больше своими скандалами, нежели ролями в кино. Вот и сейчас его имя звучит в студии программы «Секрет на миллион» по причине семейных скандалов. Кажется, они не утихают до сих пор – на днях в аккаунте «Инстаграма» Башарова появились кадры ссор с его бывшей возлюбленной Елизаветой Шевырковой. И свидетелем разборок родителей становится их трехлетний сын Марсель.

Однако, Башаров открестился от этих кадров, а также на всю многомиллионную аудиторию зрителей канала НТВ раскаялся, что поднял руку на мать своего младшего ребенка. Он попросил прощения у Елизаветы и предложил начать все сначала.

Он в принципе часто пытался начать с чистого листа, рассказала Лера Кудрявцева в своей авторской колонке на Teleprogramma.pro. Теледива искренне желает, чтобы Башаров и Шевыркова помирились. Хотя подчеркивает: она нисколько не оправдывает артиста и не защищает его.

«Я считаю, что человеку нужно давать возможность высказаться, объяснить, что произошло. Обвинять легче всего, а вот выслушать и попытаться не просто понять, но и помочь способен не каждый», — уверена Кудрявцева.

Во второй части своей телеисповеди, которая состоится в субботу, 2 мая, в 20:50 на НТВ, Башаров откроет еще одну тайну – актер допускает, что у него может быть больше детей. «Это было как в тумане» — признался Башаров Кудрявцевой. В студии ток-шоу будет проведен ДНК-тест на отцовство артиста и его предполагаемого наследника.